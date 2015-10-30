В ГПУ готовы менять законопроект о спецконфискации

В Генеральной прокуратуре Украины готовы менять законопроект о спецконфискации, но при условии, что изменения не нивелируют его суть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель генерального прокурора Виталий Касько.

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Касько опроверг ряд мифов о данном законопроекте, которые распространяются народными депутатами - противниками принятия этого закона. В частности, он отметил, что спецконфискация и арест имущества применяются, согласно данному законопроекту, не ко всем без исключения уголовным преступлениям, в частности, преступления, совершенные по неосторожности, не будут подпадать под действие этого закона в случае его принятия.

Также Касько добавил, что необоснованными являются опасения народных депутатов по поводу того, что данный законопроект, когда он станет законом, будет использоваться прокурорами для вымогательства взяток с предпринимателей - фигурантов уголовных дел.

В этой связи Касько отметил, что любой закон, каким бы он ни был совершенным, может использоваться нечистыми на руку правоохранителями с целью собственного обогащения.

Кроме того, он подчеркнул, что как арест имущества, до решения дела по сути, так и спецконфискация будет осуществляться исключительно на основании судебного постановления, и прокурор в судебном процессе должен будет доказать необходимость ареста или спецконфискации.

Вместе с тем Касько подчеркнул, что принятие этого законопроекта позволит избежать ситуации, когда потенциальный фигурант уголовного производства переоформляет свое имущество на третьих лиц и, таким образом, у следствия и суда нет оснований для его ареста или конфискации, даже когда вина фигуранта дела будет доказана в судебном порядке.

Также, говоря об аресте имущества третьих лиц, Касько отметил, что и в этом случае прокурор должен будет доказать в суде преступное происхождение данного имущества. Кроме того, он отметил, что процедура ареста и спецконфискации не будет касаться любого имущества уголовного производства, а только того, которое имеет отношение к совершению преступления: либо приобретенное преступным путем, либо оно тем или иным образом было орудием преступления.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 8 октября приняла в первом чтении законопроекты, которые позволяют арест и спецконфискацию имущества у лиц, которых подозревают в тяжких преступлениях, даже если это имущество записано на других лиц (№2540а, №2541а).