ВР начала рассматривать пакет законопроектов по визовой либерализации
11:40, 10 ноября 2015Политика
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Верховная Рада Украины начала рассмотрение пакета законопроектов по либерализации визового режима с Европейским Союзом.
Верховная Рада начала рассмотрение "безвизового пакета" законопроектов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в парламенте сейчас присутствует премьер-министр Арсений Яценюк и ряд членов Кабинета министров.
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Кроме того, парламент принял решение работать без перерыва, который, согласно регламенту,был назначен с 12:00 до 12:30. За это решение проголосовали 277 из 373 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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