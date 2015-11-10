ВР начала рассматривать пакет законопроектов по визовой либерализации

Как передает корреспондент УНИАН, в парламенте сейчас присутствует премьер-министр Арсений Яценюк и ряд членов Кабинета министров.

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Кроме того, парламент принял решение работать без перерыва, который, согласно регламенту,был назначен с 12:00 до 12:30. За это решение проголосовали 277 из 373 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.