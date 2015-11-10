Комитеты наконец-то согласовали предложения по "безвизовому пакету" - Гройсман

Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман в начале заседания парламента, передает "Украинская правда".

"Сегодня мы будем рассматривать пакет безвизовых законов. Законы, которые делают достаточно эффективными механизмы борьбы с коррупцией – и я думаю, что мы все осознаем, что это важнейший вопрос для украинского общества, граждан – и мы просто обязаны сегодня рассмотреть и принять это решение под личную ответственность каждого народного депутата", - сказал он.

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"Проходила работа и в комитетах, и вышли на общее согласованное предложение – и есть надежда, что эти предложения сегодня объединят зал", - сообщил Гройсман.

Ранее УНИАН сообщал, что комитет Верховной Рады по противодействию коррупции сегодня собрался и рекомендовал парламенту принять закон об агентстве для хранения арестованного имущества.