Сегодня нардепы в очередной раз попытаются рассмотреть визовые законопроекты (прямая трансляция)

А также нардепы намерены проголосовать законопроекты относительно обеспечения проведения голосования на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, среди законопроектов относительно визовой либерализации, в частности, антикоррупционные, которые касаются наложения ареста на имущество и спецконфискации, а также создания Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными в результате коррупционных и других преступлений.

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Также депутаты сегодня рассмотрят ряд экономических законопроектов, в частности, относительно удешевления стоимости газа для населения и создания предпосылок для новой модели рынка природного газа.

Среди прочего будет рассматриваться вопрос экономической стабилизации Государственного акционерного общества “Черноморнефтегаз” в связи с временной оккупацией территории Украины.

Кроме того, будет рассматриваться законопроект о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ.

Депутаты рассмотрят и проект постановления о государственной поддержке публикаций, научных, образовательных и исследовательских программ, направленных на освещение агрессии России против Украины.

Включить в повестку дня сессии предполагается и законопроект о чествовании героизма и самопожертвования Героя Небесной Сотни Михаила Жизневского.