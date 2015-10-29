В НАТО высоко оценили меры, направленные на борьбу с коррупцией - первый замсекретаря СНБО

Об этом Коваль заявил журналистам в Брюсселе по завершению заседания совместной рабочей группы Украина-НАТО, в котором он принял участие, передает корреспондент УНИАН.

"Состоялось заседание совместной рабочей группы Украина-НАТО, где я и Сытник (глава Антикоррупционного бюро Артем Сытник) доложили о мероприятиях, которые проводятся в государстве по преодолению коррупции. Я доложил, что сделано в секторе национальной безопасности и обороны относительно преодоления коррупции. Выступили представители двенадцати стран-членов НАТО, которые хорошо и высоко оценили мероприятия, которые проводятся в нашем государстве", - сказал он.

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По словам Коваля, "было акцентировано на том, что все советы альянса выполняются в полном объеме в кратчайшие сроки времени". "Если подвести итоги, то работа за год проведена очень большая, и она дает нам право надеяться, что Украина эту угрозу, а коррупция является очень страшной угрозой не только для государства, а для ее существования, мы преодолеем совместными усилиями", - подчеркнул он.

Первый заместитель секретаря СНБО утверждает, что "реально была проведена значительная работа". "Вам известно, что на момент аннексии Крыма и в начале боевых действий на Востоке, у нас, фактически, отсутствовала система контроля, которая была направлена, в том числе, и на вопросы недопущения коррупции. В настоящее время эта система полностью налажена, созданы соответствующие институты, например, служба внутренней безопасности СБУ, МВД, Государственной пограничной службе, ВСУ - это военная служба правопорядка и прочее. Полностью перепрофилирована и по-новому создана военная контрразведка СБУ. Когда наши части начинали войну на Востоке, в частях не было военных контрразведчиков, и это тоже не способствовало выполнению задач в зоне АТО. Если суммировать совместное заседание, то работа, которая проводится в плане борьбы с коррупцией, идет планово по тем направлениям, которые спланированы, срывов нет, наоборот, по некоторым аспектам у нас есть опережение", - подчеркнул Коваль.