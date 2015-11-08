Портнов требует от украинских властей исключение из списка лиц, находящихся в розыске

Бывший первый заместитель главы администрация президента Украины Андрей Портнов требует от украинских властей исключения из списка лиц, находящихся в розыске.

Об этом Портнов сказал в интервью УНИАН, комментируя решение суда ЕС, которым была удовлетворена его жалоба на Совет ЕС за примененные санкции.

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По словам политика, выдвигать или нет дополнительные требования, он решит позже.

«Это будет зависеть от некоторых факторов. Я публично обратился к украинским властям с требованием в течение десяти дней исключить мое имя из списка лиц, находящихся в розыске ... Я также обратился к европейским властям, отправив письмо на имя Высокого представителя ЕС Могерини, в котором указал, что в случае, если Совет ЕС официально извинится, я не буду ставить вопрос к ЕС», - сказал он.

Читайте полный текст эксклюзивного интервью Андрея Портнова для УНИАН.