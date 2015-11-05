Яценюк предлагает рассмотреть законопроект относительно документов, подтверждающих гражданство Украины
10:39, 05 ноября 2015Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предлагает рассмотреть законопроект (№3224) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, во исполнение обязательств Украины по либерализации визового режима с ЕС, на следующей неделе.
Яценюк предлагает рассмотреть законопроект на следующей неделе / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время выступления в парламенте.
Обратившись к председателю Верховной Рады, Яценюк отметил, что накануне на заседании профильного комитета по этому законопроекту не удалось прийти к окончательному соглашению.
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Премьер сказал, что правительство готово этот законопроект вернуть в Кабинет министров на доработку.
“И на следующей пленарной неделе мы его готовы презентовать в парламенте и принять сразу за основу и в целом, если на это будет воля украинского парламента”, - сказал он.
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