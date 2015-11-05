Яценюк предлагает рассмотреть законопроект относительно документов, подтверждающих гражданство Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время выступления в парламенте.

Обратившись к председателю Верховной Рады, Яценюк отметил, что накануне на заседании профильного комитета по этому законопроекту не удалось прийти к окончательному соглашению.

Читайте такжеГолосование за визовые законы: в парламент прибыли Томбинский и Яценюк (прямая трансляция)

Премьер сказал, что правительство готово этот законопроект вернуть в Кабинет министров на доработку.

“И на следующей пленарной неделе мы его готовы презентовать в парламенте и принять сразу за основу и в целом, если на это будет воля украинского парламента”, - сказал он.