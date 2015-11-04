Столярчук отказался комментировать свой утренний визит в Печерский суд (видео)

Есть информация, что именно Печерский суд сегодня рассмотрит дело Геннадия Корбана, так что этот визит может иметь весьма скандальные последствия. Глава Печерского райсуда Руслан Козлов уже был на рабочем месте, когда в здании суда в начале 9-го часа зашел Столярчук.

Через 15 минут после него в здание зашел и прокурор Печерского района столицы Игорь Демидов. Доподлинно неизвестно общались ли вместе замгепрокурора, председатель суда, и районный прокурор. Столярчук находился в здании 45 минут, а затем спешно покинул его. За ним, еще до начала работы суда, вышел и Демидов.

ТСН уже отправила официальный запрос в Генпрокуратуру с просьбой разъяснить, с чем связана такая активность визитеров высокого ранга в нерабочее время суда, где вероятно будут рассматривать громкое дело Геннадия Корбана, а также может ли такое общение повлиять на беспристрастность и объективность исполнения профессиональных обязанностей судей.

В том, что суд в это время не работал и посторонних туда не пускали журналисты ТСН убедились, когда пытались к 9 часам зайти в здание. ТСН позвонил непосредственно Юрию Столярчуку и пытались взять комментарий, но услышав вопрос о цели пребывания в Печерском суде замгенпрокурора бросил трубку.