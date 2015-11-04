УКРОП: Новые обвинения Корбана напрямую связаны с выборами мэра в Днепропетровске

В партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» заявляют, что новые обвинения лидера Геннадия Корбана напрямую связаны с выборами мэра в Днепропетровске и считают это политическим давлением и игрой власти в пользу кандидата от «Оппозиционного блока».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель пресс-центра партии "УКРОП" Евгения Кравчук.

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Адвокат Андрей Богдан разместил в Facebook фотокопии выписок из реестра уголовных производств. В обоих речь идет о событиях в избирательной комиссии Днепропетровской области с участием Корбана.

«Новые обвинения Корбана напрямую связаны с выборами мэра Днепропетровска, и это при том что все возможные лживые спикеры уверяли страну в том, что в деле нет никакой политики. Официально сообщаю - задержание Корбана - дело политическое, направленное на срыв выборов в Днепропетровске! И доказательство этому - выписка из реестра уголовных производств», - написал защитник.

По его словам, задержание происходило незаконно.

«Задержать человека не по решению суда, как того требует закон, а по постановлению следователя, возможно только в одном случае - на месте совершения преступления. Скажите, какое преступление Корбан совершал в зале суда?», - заметил Богдан.

По словам адвоката, сегодня ожидается новое заседание суда относительно избрания меры пресечения Корбану.

«Есть вероятность, что это будет Печерский суд. Киева», - отметил защитник.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске, его доставили в главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в изоляторе временного содержания СБУ.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда, после того как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 8.40 истек 72-часовой срок его содержания.

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Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре вчера сообщили, что Корбан находится в Киеве и с ним проводят процессуальные действия, однако не сказали, где именно.

Также в ведомстве заявили, что Корбана вчера задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда).

Вечером адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.