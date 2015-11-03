ГПУ обращалась к Гройсману за содействием в допросе 112 депутатов – нардеп

Фото ответа на запрос из ГПУ народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко опубликовал в своем Facebook.

Читайте такжеПо факту посягательства на жизнь Шокина открыли уголовное производство

В документе говорится о том, что еще в апреле 2015 года ГПУ направила Владимиру Гройсману письма о "содействии в организации вызовов 112 народных депутатов восьмого созыва или проведения их допросов в помещении Верховной Рады Украины".

В ГПУ добавили, что после направления этого письма в качестве свидетелей допрошены лишь 6 депутатов.

По словам Лещенко, Андрея Парубия, Оксану Продан и Мустафу Найема должны быть убраны из приведенного списка, поскольку были на допросах.

Добавим, что 2 ноября правоохранители пытались вручить повестку на допрос народному депутату от "Оппозиционного Блока" Вадиму Новинскому, однако в зале заседания его не оказалось.