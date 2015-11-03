Новинский пришел в Раду, но повестки для себя там не обнаружил

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Я сейчас пришел в Верховную Раду, в комитете нет никакой повестки относительно меня. Если хотели что-то сделать, нужно было сделать правильно", - сказал депутат.

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По мнению Новинского, накануне на заседании согласительного совета ВР был устроен "цирк".

На вопрос, в связи с чем его вызывают на допрос, Новинский ответил: "Самое смешное в том, что меня вызывают в качестве свидетеля по делу, где компания, в которой я являюсь акционером, потерпевшая".

Также Новинский заверил, что "убегать" никуда не собирается.

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Как сообщал УНИАН, 2 ноября появившийся на согласительном совете Рады начальник отдела Главного следственного управления МВД Василий Смих заявил о намерении вручить повестку Новинскому.

Сайт Министерства внутренних дел сообщил, что Главное следственное управление МВД расследует ряд уголовных производств, в частности по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины, которые касаются конфликта бенефициаров торговой сети "Амстор". В рамках этого расследования возникла необходимость допроса Новинского как одного из конечных бенефициаров-участников корпоративного конфликта.

В тот же день Новинский вернулся в Киев из Санкт-Петербурга.