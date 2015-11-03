Корбан в Киеве, но в ГПУ не сообщают место проведения следственных действий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Степан Божило. "Он на данный момент в Киеве. С ним работают следователи и проводят процессуальные действия", - сказал Степан Божило.

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На вопрос журналистов, где именно проводятся эти следственные действия, Степан Божило ответил: "В связи с отдельными обстоятельствами в уголовном производстве я не могу на данный момент предоставить эту информацию". Он добавил, что Геннадий Корбан пользуется всеми своими процессуальными правами, с ним ведут себя корректно и его жизни ничего не угрожает.

Кроме этого, Степан Божило сообщил, что Геннадия Корбана сегодня задержали в рамках ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

"Вчера в ходе досудебного расследования одного из уголовных производств нами были получены данные о совершении Геннадием Корбаном ряда уголовных правонарушений. Были внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование. Сегодня утром после принятия решения следователем Геннадий Корбан был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера УКРОП Корбана и его родителей, а также в доме председателя правления "Фонда обороны страны" Павла Хазана. Потом Корбана доставили в главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.

2 ноября Новозаводский райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Сегодня утром Геннадия Корбана вывезли из Чернигова, в судебное заседание не состоялось. В 8.40 истек 72-часовой срок содержания Корбана под стражей. Позже стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве. По словам прокурора Генеральной прокуратуры Владислава Куценко, Геннадий Корбан не похищен, он находится у правоохранителей.

Напомним, что Сепан Божило был одним из следователей, которому доверял Виктор Янукович. При его режиме в 2012-2013 годах он руководил следственной группой ГПУ, расследовавшей резонансное дело об убийстве в 1996 году депутата Верховной Рады II созыва Евгения Щербаня.

Подозрение в совершении этого преступления было вручено Юлии Тимошенко, а ее адвокат – Сергей Власенко сообщал о многочисленных нарушениях, сопровождавших расследование дела. В частности, была подготовлена жалоба на то, что один из свидетелей обвинения приезжал и уезжал из суда вместе со Степаном Божило.