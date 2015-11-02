Transparency International: власти Украины через генпрокурора "приручают" антикоррупционный блок

Об этом заявили правозащитники организации Transparency International Украина. "Этим чиновники лишают Украину будущего без коррупции, а граждан – возможности путешествовать по Европе без виз", - отмечает организация.

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По мнению правозащитников, "с очевидным согласованием с высшим руководством страны" Виктор Шокин пытается сделать максимально зависимой вновь созданную Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"Для этого Виктор Шокин делегировал в комиссию по формированию прокуратуры Юрия Севрука, Юрия Грищенко, Романа Балиту и Николая Садового. Все эти лица во времена режима бывшего президента Виктора Януковича долгое время работали на высоких должностях в органах прокуратуры", - заявляют правозащитники Transparency International.

"Сомнения относительно способности этих лиц выбрать действительно независимое руководство антикоррупционной прокуратуры уже публично выразили посол ЕС в Украине, парламентский комитет по вопросам предотвращения коррупции, антикоррупционная общественность и медиа", - подчеркивает организация.

Правозащитники отмечают, что без Специализированной антикоррупционной прокуратуры не заработает Национальное антикоррупционное бюро, призванное расследовать коррупционные преступления высокопоставленных должностных лиц, а в случае провала запуска независимых антикоррупционных органов до конца этого года ЕС "гарантированно откажет Украине в безвизовом режиме".

"Именно поэтому украинский МИД обнародовал требования международных партнеров о переизбрании состава комиссии по формированию антикоррупционной прокуратуры. Вместо этого генпрокурор Виктор Шокин не только не прислушался к справедливым претензиям чиновников, но и фактически инициировал проверку законности действий МИДа относительно самого обнародования проблемы срыва безвизового режима", - отмечают правозащитники.

По мнению правления Transparency International Украина, "попытки Виктора Шокина создать марионеточный антикоррупционный орган свидетельствуют о его упорном нежелании проводить какие-либо реформы как внутри прокуратуры, так и в сфере противодействия коррупции".

Более того, "именно с ведома генпрокурора и первых лиц страны сейчас ведется направленная кампания по дискредитации представителей реформаторского крыла генеральной прокуратуры", констатирует Transparency International Украина.

"Против этих лиц уже появился ряд заказных публикаций и псевдорасследований, которые якобы доказывают их связи с коррупционными кланами и российским истеблишментом. Фигурантами этих статей, в частности, указывают и Transparency International и членов ее правления, ассоциированных с известной юридической компанией Arzinger. Показательно, что компания Arzinger уже публично опровергла обвинения в свой адрес", - заявляет организация.

Управляющий партнер Arzinger, член правления Transparency International Украина Тимур Бондарев отметил, что основной мишенью "выпадов" в прессе могут быть партнеры Arzinger – заместитель министра юстиции Сергей Шкляр и заместитель генпрокурора Виталий Касько, который является основным претендентом на должность антикоррупционного прокурора.

"Информационная атака на наших партнеров является проявлением агонии старой коррупционной системы, которая пытается испачкать те чистые руки, которые намерены ее уничтожить", - считает он.

Transparency International Украина также отвергает обвинения и готова предоставить публичные объяснения как по своей деятельности, так и процедуре работы.

"Подобные атаки на организацию, ее партнеров и реформаторов во власти вызваны только одним – желанием "элитных" коррупционеров превратить новые антикоррупционные институции в ручных обезьянок", - отмечает правление Transparency International Украина.