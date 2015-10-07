Генпрокуратура объявила конкурс на антикоррупционного прокурора

Об этом сообщает официальный сайт ГПУ.

«Отбор кандидатов проводится на занятие должностей заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры; первого заместителя и заместителя руководителя антикоррупционной прокуратуры; начальника управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде; начальников отделов в составе управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде (6 вакантных должностей); начальника аналитическо-статистического отдела и начальника отдела документального обеспечения», - говорится в сообщении.

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К участию в конкурсе приглашаются лица, имеющие наличие гражданства Украины, высшее юридическое образование и владение государственным языком.

В то же время не допускаются к конкурсу лица, которые в течение пяти лет до дня вступления в силу закона Украины «О прокуратуре» от 14 октября 2014 года № 1697-VII работали (проходили службу), независимо от продолжительности, в специально уполномоченных подразделениях по борьбе с коррупцией в органах прокуратуры, Министерства внутренних дел, налоговой милиции, Службы безопасности Украины, военной службы правопорядка в Вооруженных Силах и таможенных органах.

Прием необходимых документов осуществляется в течение 14 календарных дней (включая день отправки документов по почте) с 8 октября по 21 октября, с 9:00 до 18:00.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября генеральный прокурор Виктор Шокин создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Согласно закону, Специализированная антикоррупционная прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Создание Антикоррупционной прокуратуры является одним из требований Европейского Союза для выполнения Украиной плана действий по визовой либерализации.