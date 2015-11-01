Порошенко надеется, что антикоррупционный прокурор будет назначен не позднее 30 ноября

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не позднее 30 ноября должен быть назначен антикоррупционный прокурор.

Об этом он заявил в интервью украинским телевизионным каналам, которое транслировалось в воскресенье вечером.

"Я вам могу сказать конкретную дату - не позднее, я надеюсь, 30 ноября у страны должен появиться антикоррупционный прокурор, который должен избираться по совершенно прозрачной процедуре", - сказал он, отвечая на вопросы.

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В то же время президент заверил, что не знает, кто будет антикоррупционным прокурором.

"Но я точно знаю, что этот антикоррупционный прокурор должен иметь доверие общества", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, 1 декабря все антикоррупционные дела должны быть взяты из Генеральной прокуратуры и этим должно заниматься Антикоррупционное бюро.

Как сообщал УНИАН, ранее президент отмечал, что в начале ноября Верховная Рада на своей специальной сессии рассмотрит последние законодательные изменения, которые Украина обязана выполнить для введения безвизового режима.

По словам Порошенко, Украиной сделаны важные антикоррупционные шаги, а именно создано Национальное антикоррупционное бюро и введены должности специального антикоррупционного прокурора.