СБУ разоблачила в Киеве российскую схему подкупа избирателей «Вавилон»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральной прокуратуре Украины и Службе безопасности Украины проинформировать граждан об уголовной ответственности за продажу своих голосов на выборах.

Как сообщает пресс-служба Президента, такое поручение Президент Украины В.ЮЩЕНКО дал во время встречи с генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО и в.и.о. председателя СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО.

При обсуждении соблюдения законодательства во время избирательной кампании в Киеве Президент выдвинул требование оперативно реагировать на проявления нарушения законов и прекратить масштабную коррупцию.

«Независимо от того, о какой политической силе идет речь, этого в Киеве, как и где угодно в Украине, не должно быть. Это вопрос вашей чести – выполнить закон», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что виновные в совершении таких действий должны нести ответственность согласно действующему украинскому законодательству.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что Службой безопасности задокументировано 35 случаев подкупа избирателей и разоблачена схема подкупа избирателей под названием «Вавилон», которая является разработкой российских политтехнологов.

Генеральный прокурор сообщил, что Прокуратурой города Киева возбуждено одно уголовное дело по статье 157 – препятствование осуществлению права людей на выбор, а также проводятся еще 2 проверки, по результатам которых сегодня будет принято решение о возбуждении уголовных дел.

Глава государства также поставил задачу силовикам выступить с пресс-конференцией, во время которой обнародовать основные схемы подкупа избирателей и предупредить людей об ответственности за совершение таких действий.

«Те, кто осуществлял эту схему, должны сразу нести ответственность, чтобы их деятельность не распространялась. На нарушения избирательного законодательства, расцвет политической коррупции, который сейчас существует на киевских выборах, независимо от цвета флага, вы должны давать надлежащую правовую оценку», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства также поставил задачу расследовать финансирование политической рекламы.

«Это вопрос вашей компетенции – исследовать, как в рамках законодательства финансируется эта реклама, в каких лимитах можно финансировать такое количество рекламы? Я убежден, что здесь также есть грубые нарушения закона», – сказал Президент.

Как известно, 25 мая состоятся внеочередные выборы Киевского городского председателя и в Киевский городской совет.