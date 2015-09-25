Симоненко: КПУ собралась идти на выборы в составе партии "Нова держава"

Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко, сообщается на сайте Компартии. Он отметил, что судебные дела по запрету КПУ до сих пор рассматриваются в судах. Симоненко сообщил, что "КПУ приняла решение участвовать в местных выборах в составе партии "Нова держава", на сегодняшний день - это вынужденная мера".

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Лидер коммунистов добавил, что "Нова держава" входит в новосозданное объединение "Левая оппозиция".

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2014 года Министерство юстиции и Укргосреестр обратились в Окружной админсуд Киева с иском о запрете на территории страны деятельности Компартии Украины. В соответствии с административным иском, "КПУ совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путем; нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганду войны, насилия, разжигания межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека, а также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований".

Заседание Окружного административного суда Киева по рассмотрению иска Министерства юстиции о запрете Коммунистической партии перенесено на 2 октября 2015 года.