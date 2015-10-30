Порошенко ожидает предложения по кандидатурам в ЦИК после объявления результатов выборов

Об этом Порошенко заявил в своем обращении.

"Сразу после объявления результатов выборов ожидаю от парламентских фракций предложения по кандидатурам в новый состав ЦИК. Этот вопрос сегодня в повестке дня", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в июне 2015 года прошел год после окончания срока полномочий 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, которые были назначены на должности в 2007 году.

Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.