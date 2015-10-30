Порошенко ожидает предложения по кандидатурам в ЦИК после объявления результатов выборов
18:43, 30 октября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сразу после объявления результатов местных выборов ожидает от парламентских фракций предложения по кандидатурам в новый состав Центральной избирательной комиссии.
Порошенко рассказал, когда ожидает предложений по кандидатурам в новый состав ЦИК / Фото УНИАН
Об этом Порошенко заявил в своем обращении.
"Сразу после объявления результатов выборов ожидаю от парламентских фракций предложения по кандидатурам в новый состав ЦИК. Этот вопрос сегодня в повестке дня", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, в июне 2015 года прошел год после окончания срока полномочий 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, которые были назначены на должности в 2007 году.
Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.
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