Грузия начала процедуру лишения Саакашвили гражданства и просит Украину помочь в расследовании его дела

Об этом заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

«Несколько дней назад поступила официальная нота на украинском языке, согласно которой Михаил Саакашвили принят в гражданство Украины. На основании данной ноты, которая является официальным документом украинского государства, согласно законодательству Грузии и взятых Грузией международных обязательств, мы сегодня начинаем процедуру прекращения гражданства Грузии Михаилу Саакашвили», - сказала министр.

По ее словам, Саакашвили будет предоставлен «разумный срок» для того, чтобы определиться с гражданством.

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В свою очередь, как сообщает ТАСС, Служба госбезопасности Грузии просит Украину оказать помощь в рамках расследования по делу о «заговоре с целью насильственного свержения или захвата государственной власти в стране» против Михаила Саакашвили,

По словам заместителя начальника СГБ республики Левана Изория, речь идет о появившейся в СМИ записи телефонных разговоров экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с одним из лидеров партии «Единое национальное движение» Гиги Бокерией и генеральным директором телекомпании «Рустави-2» Николозой Гварамией. На записи якобы слышно, что Саакашвили призывает Гварамию «работать по революционному сценарию, оказать физическое сопротивление властям, строить баррикады, использовать железные конструкции, найти боевиков, которые вас будут защищать».

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Как сообщал УНИАН, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, назначенный на пост председателя Одесской областной госадминистрации 30 мая 2015 года, объяснил отказ от гражданства Грузии, тем, что иначе он был бы обречен на тюремное заключение на родине.Отметим 30 мая президент Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство.