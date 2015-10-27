Украинская сторона в Минске представила свое видение выборов на Донбассе - Бессмертный

Об этом сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передает "Украинская правда".

По его словам, на заседании в Минске сегодня были представлены концептуальные подходы к политическому процессу.

"Наше видение выборов: необходимо применять уже существующий закон о местных выборах, с возможными коррекциями, которые могут быть либо внесены в него, или утверждены отдельным законом об особенностях применения и будет распространяться на оккупированные территории", - объяснил Бессмертный.

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Он добавил, что этот политический процесс должен включать политический плюрализм, свободу СМИ, восстановления на оккупированных территориях политических партий и тому подобное. Перед этим, по словам Бессмертного, должна быть "выполнена с безопасностью составляющая: полное выполнение обоих Минских протоколов, разминирование, демилитаризация, вывод незаконных вооруженных формирований, иностранных войск, восстановление контроля украинского государства над соответствующей территорией".

"После того, когда состоятся выборы, происходит полное дезавуировании результатов того, что происходило 2 ноября 2014, определенные полномочия приобретают органы местного самоуправления в соответствии с законом об особенностях местного самоуправления и начинается процедура амнистии", - сказал Бессмертный.

Он добавил, что реакция других сторон на предложения Украины пока неизвестна, а следующее заседание состоится 3 ноября.

Ранее УНИАН сообщал, что сегодняшнее заседание в Минске Трехсторонней контактной группы проходило с участием представителей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".