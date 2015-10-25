Венецианская комиссия подтвердила возможность замены всей судебной системы Украины - Яценюк

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в «10 минутах», сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Правительственная реформа судебной системы предусматривает полную замену судейского корпуса, открытый конкурс на должности по принципу набора в новую полицию, трехступенчатую судебную систему, устранение какого-либо политического влияния при отборе судей и привлечение их к ответственности, - подчеркнул Яценюк.

Глава правительства добавил, что министр юстиции Украины Павел Петренко принял участие в заседании Венецианской комиссии, которая рассматривала проект судебной реформы в Украине.

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Первый и базовый принцип судебной реформы, которую предлагает правительство, - «вся судейская система и весь судейский корпус должны пройти перезагрузку». Правительство предлагает «набирать судей по тому же принципу, как и набиралась новая украинская полиция», на открытом конкурсе.

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Потенциал для замены в целом 9 тысяч судей, работающих в настоящее время в Украине, есть, ведь каждый год отечественные вузы выпускают 12 тысяч юристов. Также, по словам премьера, в Украине - 40 тысяч адвокатов.

Глава правительства подчеркнул, что основной элемент судебной реформы - это «устранение какого-либо политического влияния при отборе судей и при привлечении судей к ответственности», и призвал к скорейшему принятию нового закона о судоустройстве и внесению изменений в Конституцию Украины.