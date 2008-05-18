Херсонская организация КПУ приняла в пионеры около 30 детей
Завтра - День пионерии
Сегодня активисты Херсонской областной организации Коммунистический партии Украины приняли в пионеры около 30 детей из Херсона и близлежащих районных центров.
Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходило на центральной площади Херсона - площади Свободы, возле монумента Владимиру Ленину.
Детей в пионеры принимал первый секретарь областного комитета комсомола. После церемонии принятия в пионеры был проведен смотр пионерской песни: дети пели пионерские песни советских времен и читали стихи, прославляющие В.Ленина.
Дети из районов подвозились двумя школьными автобусами.
После принятия в пионеры детям была организована экскурсия по областному центру.
*** 19 мая исполняется 86-я годовщина создания пионерской организации.