Херсонская организация КПУ приняла в пионеры около 30 детей

Сегодня активисты Херсонской областной организации Коммунистический партии Украины приняли в пионеры около 30 детей из Херсона и близлежащих районных центров.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходило на центральной площади Херсона - площади Свободы, возле монумента Владимиру Ленину.

Детей в пионеры принимал первый секретарь областного комитета комсомола. После церемонии принятия в пионеры был проведен смотр пионерской песни: дети пели пионерские песни советских времен и читали стихи, прославляющие В.Ленина.

Дети из районов подвозились двумя школьными автобусами.

После принятия в пионеры детям была организована экскурсия по областному центру.

*** 19 мая исполняется 86-я годовщина создания пионерской организации.