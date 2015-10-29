Порошенко пригласил президента Туркменистана посетить Украину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Приглашение было принято.

Конкретные сроки визита президента Туркменистана будут согласованы по дипломатическим каналам, отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко 28-29 октября находится с официальным визитом в Туркменистане.

В Ашгабате главы государств уже подписали совместное заявление, которое отражает основные договоренности по дальнейшему развитию сотрудничества, достигнутые сторонами. В частности, речь идет об активизации межгосударственного политического диалога на высшем уровне, о подтверждении позиций двух стран по наиболее актуальным вопросам международной жизни, углублении взаимодействия в практических сферах.

Отдельно отмечается приоритетность углубления взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, энергетической, финансовой, научно-технической сферах, важная роль Совместной межправительственной комиссии по экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству для расширения экономического сотрудничества, прежде всего, для реализации масштабных инфраструктурных проектов.