Власть системно блокирует прохождение УКРОПа в местные советы – кандидат в мэры Запорожья

Так, он отметил, что вчера в течение всего дня по результатам параллельного подсчет голосов он на один процент опережал своего ближайшего конкурента – Николая Фролова, выдвинутого от БПП. Однако вечером неожиданно оказалось, что у Фролова поддержка на полпроцента больше.

"Стопроцентно были фальсификации, – заявил Гришин в интервью изданию "Голос Украины". – Мы их документировали, возбуждены уголовные производства, подавали и продолжаем подавать иски".

По мнению кандидата, странным выглядит и тот факт, что "УКРОП набрал явно больше голосов, чем БПП, однако расстановка сил Гришин – Фролов оказалась прямо противоположной".

"Это действительно нелогично, ведь по всем социсследованиям непосредственно мой рейтинг был на 5% выше, чем рейтинг УКРОПА в Запорожье. Поэтому мой результат должен был составлять около 17%. И это подтверждается нашими собственными подсчетами. Уверен, меня пытаются лишить возможности участия во втором туре выборов", – пояснил он.

По словам Ярослава Гришина, после того как команда УКРОПа начала выявлять такие необъяснимые явления, "Шевченковский и Орджоникидзевский районы просто остановили подсчеты до трех часов дня понедельника – даже не сдавались протоколы комиссий. Там были фальсификации, делались вбросы, переписывались протоколы – мы это снимали на видео".

Претендент на кресло мэра также напомнил, что в предвыборный период власть активно использовала админресурс, кроме того, формировались так называемые сетки, происходила скупка голосов. "У них (сторонников кандидата от президентской "Солидарности" – Ред.) есть такая общественная организация "Родинне коло", через которую они формировали "сетки". И из того числа голосов, которые он (Фролов. – Ред.) имеет, процентов десять – купленные", – считает Ярослав Гришин.

Он также заверил, что намерен в суде защитить реальные результаты голосования.