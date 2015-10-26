Кандитат в мэры Запорожья заявил о массовых фальсификациях в городе при подведении итогов выборов

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции представители УКРОПа в Запорожье по результатам обработки 95,41% голосов.

Вместе с тем наблюдатели и активисты УКРОПа фиксируют сотни нарушений при подсчете голосов в Запорожье. Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат на должность городского головы от партии УКРОП Ярослав Гришин.

«Весь админресурс власти в совокупности с «сеткой» «Запорожстали» пытаются вывернуть наизнанку исход выборов, – отметил он. – Члены нашей команды зафиксировали сотни нарушений по всему городу – начиная от незаконного недопуска доверенных лиц и кандидатов на участки, заканчивая вбросом бюллетеней во время подсчета».

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По словам Ярослава Гришина, наблюдателям из его команды повсеместно отказываются предоставлять протоколы голосования, при этом комиссии проталкивают нужные результаты на участках. Также, пишет Ярослав Гришин, некоторые участковые комиссии саботируют подведение итогов, заставляют наблюдателей покинуть участки.

«Используется техника «каскада», когда районная комиссия массово отправляет на доработку протоколы участков. Особенно отличились Шевченковский и Орджоникидзевский районы: там отправляют на доработку каждый второй протокол», – рассказал Гришин.

«Сегодня ночью Запорожье окунулось в домайдановский беспредел», – добавил он. И призвал своего конкурента на выборах городского головы Запорожья, нардепа от «Солидарность» – БПП» Николая Фролова, не идти по стопам Януковича, пытаясь получить победу любой ценой.