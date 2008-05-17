Тимошенко приближает светлый момент
15:51, 17 мая 2008Политика
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Украина перейдет на автоматизированную систему возмещения НДС
В ближайшее время Украина перейдет на полностью автоматизированную систему возмещения налога на добавочную стоимость (НДС).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, выступая на бизнесс-форуме ЕБРР в Киеве.
«Мы последние недели практически дошлифовываем эту систему, а с программной и организационной точки зрения, мы уже подготовили все необходимые предпосылки, и я мечтаю о том светлом моменте, который приближается каждую неделю, когда мы снимем в налоговой администрации ручное управление и все будет идти четко по реестру в системе автоматизированного режима», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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