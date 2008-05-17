В Москве проводили украинского посла

Вчера в Москве статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий КАРАСИН провел рабочий завтрак в честь Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Российской Федерации Олега ДЁМИНА в связи с завершением им дипломатической миссии в Москве.

Как сообщили УНИАН в МИД РФ, в ходе состоявшегося протокольного мероприятия состоялось обсуждение наиболее актуальных вопросов повестки дня российско-украинского сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом без пояснения причин освободил О.ДЁМИНА от должности посла Украины в России.

5 апреля заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ объяснил, что О.ДЁМИН уволен в связи с достижением им «пенсионного возраста».

60 лет О.ДЁМИНУ исполнилось 1 августа 2007 года.