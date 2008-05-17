Администрация Буша поздравила Украину с ВТО
11:42, 17 мая 2008Политика
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С нетерпением ожидают совместной работы
Администрация Буша поздравила в пятницу Украину с официальным вступлением во Всемирную торговую организацию, передает ИТАР-ТАСС.
Как отмечается в распространенном госдепартаментом США кратком письменном заявлении, «присоединение Украины к ВТО - важный этап в ее экономической трансформации».
«Участие в деятельности ВТО дополняет желание Украины полностью интегрироваться в глобальный рынок через экономическую реформу, либерализацию и диверсификацию, - указал госдепартамент. - США с нетерпением ожидают совместной работы с Украиной в качестве члена ВТО».
Как сообщал УНИАН, 16 мая Украина стала полноправным 152-м членом ВТО.
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