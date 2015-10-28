Украина подписала Дополнительный протокол к Конвенции о предотвращении терроризма

Об этом агентству УНИАН сообщили сегодня в Совете Европы.

«Дополнительный протокол только что был подписан Украиной, что делает ее 19 страной-подписантом», - отметили в СЕ.

Подписание протокола было начато 22 октября в Риге. Свои подписи под документом уже поставили семнадцать стран: Босния и Герцеговина, Эстония, Франция, Германия, Исландия, Италия, Латвия, Люксембург, Норвегия, Польша, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Великобритания. Протокол вместе с Конвенцией о предотвращении терроризма также подписал Европейский Союз.

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Дополнительный протокол к Конвенции о борьбе с терроризмом определяет, как страны-подписанты могут совместно противостоять иностранным террористам. Этот Протокол является дополнительным инструментом, который может помочь государствам в их усилиях по профилактике экстремизма и радикализации, особенно среди молодых людей. Протокол предусматривает уголовную ответственность за ряд мероприятий, в частности, за умышленное участие в террористической группе, прохождение подготовки с целью совершения терактов, поездки за границу с целью терроризма и финансирование или организацию такого путешествия.