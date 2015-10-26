СМИ: Евросоюз до конца недели приостановит санкции в отношении Беларуси

Об этом в "Твиттере" сообщил брюссельский корреспондент радио "Свобода" Рикард Йозвяк. По его информации, санкции будут приостановлены в отношении 14 компаний и 171 из 175 физлиц, находящихся в санкционном списке.

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"ЕС намерен приостановить свои санкции в отношении Беларуси в конце недели. Это будет касаться всех 14 компаний и 171 из 175 человек. Для начала - на 4 месяца", - написал Рикард Йозвяк.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Евросоюз на 4 месяца запланировал приостановить санкции в отношении Беларуси, в том числе и в отношении президента Александра Лукашенко после президентских выборов. По информации источников, приостановить санкции собрались в отношении 140 белорусских чиновников сроком с конца октября до конца февраля 2016 года. Таким образом, эти лица смогут въезжать в страны ЕС, а их счета будут разморожены.