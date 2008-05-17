Азаров истолковал поведение Тимошенко

Нынешнее поведение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО свидетельствует о том, что она хочет уйти с должности главы правительства.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» от 17 мая заявил председатель политсовета Партии регионов, народный депутат Николай АЗАРОВ.

«То, как премьер ведет себя, свидетельствует о том, что она хочет уйти, громыхнув дверью», - сказал Н.АЗАРОВ.

«И останется полный аналог того, что мы получили в 2006-м. Только с большим бардаком, большим дисбалансом между Президентом, правительством и Верховной Радой. С менее стойкой коалицией. С огромным количеством проблем, поскольку впереди 2009 год. С намного хуже, по сравнению с 2006-м, международной экономической ситуацией», - заметил он.

Он ожидает, что перед новым правительством появятся те же проблемы, которые появились перед правительством Виктора ЯНУКОВИЧА в 2006 году.

«Не буду повторяться о том, какое хозяйство мы приняли. Полная разбалансированность финансовой сферы, полная разбалансированность бюджетной сферы, долги за газ, электроэнергию, необходимость перехода на новые тарифы. Кстати, те же проблемы появятся перед новым правительством сейчас», - допустил Н.АЗАРОВ.