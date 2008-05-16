Луценко: Народная Самооборона уже ничего не должна Нашей Украине

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО приветствует переименование партии «Вперед, Украина!» в политическую партию «Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня, выступая на форуме Общественного движения «Народная самооборона», который состоялся в киевском кинотеатре «Жовтень».

«То, что съезд принял такое решение, это шаг правильный», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО заявил также, что партия «Народная самооборона» ни правого, ни левого направления, а она будет там, где есть интересы украинского народа.

При этом он заверил участников форума, что «Народная самооборона» и в дальнейшем будет оставаться составной частью блока «Наша Украина – Народная самооборона», «каким бы непопулярным он ни был».

«Мы стали в свое время на этот путь, чтобы остановить реванш В.ЯНУКОВИЧА, и тех сил, но оказалось, что демократы пока на это не способны. Поэтому отныне любые действия нашей фракции будут считаться с мнением «Народной самообороны». Все, что мы обещали в коллективном соглашении, мы сделали», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО..

Министр также сообщил, что читал проект изменений в Конституцию Украины от БЮТ. И во многом согласен с его пунктами. Но, как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, «Конституция от Юлии – это Конституция женских обид, которая базируется на двухпартийной основе».

«Но мы настаиваем на том, что в Украине должен быть сохранен институт Президента, а выборы в советы всех уровней должны проходить по региональным открытым спискам», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Также министр сообщил, что выборы в Киевсовет, где Ю.ЛУЦЕНКО возглавил список от НУ-НС, это «последний поход на выборы в таком формате».

«Мы точно пойдем на любые следующие выборы под флагом “Народной самообороны”. Мы уверены в проходном результате», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он сообщил также, что в период с 10-15 июня НС проведет в одном из крупных помещений Киева большую акцию, чтобы заявить на всю Украину о формализации НС в качестве партии, которая в то время уже будет иметь утвержденный устав и программу, зарегистрированные в Минюсте.

Ю.ЛУЦЕНКО как лидер ГД «Народная самооборона» наградил группу активистов из всех регионов Украины «за активную гражданскую позицию и поддержку гражданского движения во время внеочередных парламентских выборов 2007 года». При этом он выразил уверенность, что новая Конституция Украины будет «уже осенью или летом этого года, после этого будут новые выборы Верховной Рады весной 2009 года или осенью этого года, а там – и внеочередные выборы в местные советы».