Семенюк заложила свою квартиру, чтобы выплатить зарплаты во ФГИУ

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО оформила заем под залог собственной квартиры, чтобы выплатить сотрудникам Фонда заработную плату. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ со ссылкой на председателя Фонда.

Как отмечают в пресс-службе, деньги работники получают в соответствии с бухгалтерскими ведомостей о начислении оплаты труда.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также отметила, что назначенный правительством и.о. председателя Фонда Андрей ПОРТНОВ не может провести никаких платежей, поскольку, по ее словам, «никакие карточки на подписи А.ПОРТНОВА в казначействе не заведены».

Как сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины, сегодня будет обеспечена выплата заработной платы работникам Фонда государственного имущества Украины.

Согласно ее информации, назначенный правительством на должность и.о. председателя Фонда государственного имущества Андрей ПОРТНОВ подписал все необходимые платежные документы, принятые к выполнению Государственным казначейством Украины.