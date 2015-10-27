МИД требует от РФ прекратить преследование Карпюка и Клыха

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины в связи с продолжением незаконного содержания под стражей в России граждан Украины Карпюка и Клыха.

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Министерство иностранных дел Украины выражает глубокое возмущение в связи с решением Верховного суда Чеченской Республики (Российская Федерация), принятым 26 октября 2015 года, о продлении еще на 4 месяца срока содержания под стражей граждан Украины Карпюка и Клыха.

«Политические заключенные Николай Карпюк и Станислав Клых, которых держат в РФ под стражей соответственно с марта и с августа 2014 года по сфабрикованным обвинениям, заявили о пытках со стороны сотрудников российских правоохранительных органов и отказались от своих прежних показаний, данных под пытками», - подчеркивается в комментарии.

МИД Украины подчеркивает, что «несмотря на многочисленные обращения украинской стороны, российскими правоохранительными органами на протяжении всего досудебного следствия не было предоставлено разрешения на посещения консульскими должностными лицами Украины арестованных соотечественников, и украинские консулы смогли впервые встретиться с Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом только после судебного заседания 26 октября 2015 года».

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МИД Украины считает недопуск в течение длительного времени украинских консулов к заключенным соотечественникам сознательным пренебрежением взятыми на себя Российской Федерацией международными обязательствами, в частности положениями Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией, а также нарушением положений Европейской конвенции о предотвращении пыток или нечеловеческого или таком, порочащих чью-либо достоинство, обращению или наказанию.

Как сообщал УНИАН, адвокат Илья Новиков заявил, что украинский консул впервые за полтора года получил разрешение посетить в тюрьме граждан Украины Клыха и Карпюка.

26 октября 2015 в Верховном суде Чеченской Республики продолжилось рассмотрение их уголовного дела, после чего Консул посетил украинцев в СИЗО, отметил адвокат.

Он сообщил также, что консул показал шрамы от пыток. Информация об этом была подана по дипломатическим каналам: «Это грубое нарушение всех мыслимых стандартов. Мы по этому поводу будем начинать отдельную процедуру подачи жалобы. Но консул засвидетельствовал то, что в них в обоих есть соответствующие шрамы, о которых они говорят. Это серьезная история, поскольку в предыдущих делах с украинской серии на заявления защитников Олега Сенцова о том, что применялись пытки, не было никакой реакции, потому там не удалось за год найти их следы. В данном случае пытки были такие, что даже через год, в случае Карпюка полтора года, все еще видны следы».

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Следственном комитете РФ заявили о направлении в суд уголовного дела против двух граждан Украины Карпюка и Клыха по обвинению в участии в боях против российских военных в Чечне на стороне местных ополченцев в 1990-х годах.

Карпюка российские спецслужбы похитили в Черниговской области в марте 2014 года. Клых был задержан в августе 2014 года в российском городе Орел.

Клых и Карпюк были арестованы более года назад, и за это время в них ни разу не был допущен консул Украины.