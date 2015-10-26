В Днепропетровске участковые комиссии массово отправляют на уточнение протоколов - КИУ

Таких комиссий уже около 80%. При этом в среднем по области ТИК отправляют 10-15% комиссий на уточнение, говорится в сообщении Комитета избирателей Украины, обнародованном на странице в Facebook.

Также отмечается, что другая ТИК в Днепропетровской области, Новомосковская городская избирательная комиссия, приняла решение прекратить заседание и разойтись до завтрашнего вечера. "При этом комиссия до сих пор не получила бюллетени от 10 участков, а потому решение комиссии разойтись является противоправным", - говорится в сообщении.

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В КИУ отметили, что отдельные комиссии не могут сдать бюллетени уже по несколько раз подряд. "Это, в частности, касается УИК №121128 и №121156", - сообщили в комитете.

КВУ: в Дніпропетровську комісії масово відправляють на уточненняУ Дніпропетровську дільничні виборчі комісії масово ві... Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Monday, October 26, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат Украины Андрей Денисенко, который следит за ходом подсчета голосов в городской ТИК, сообщил, что представители комиссий делают все, чтобы задействовать технологию фальсификации и не признать победное преимущество лидера политической партии "УКРОП" Бориса Филатова на мэрских выборах.

Нардеп также добавил, что большинство «Опоблока», БПП и технических к ним партийных организаций замедляют подачу протоколов и подсчета голосов.