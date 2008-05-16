Ющенко обратился к депутатам через газету

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Кабинет министров до июля 2008 года завершить переговоры с Россией по поставкам газа и его цене на 2009-й и последующие годы.

Об этом говорится в послании Президента к Верховной Раде, которое опубликовано сегодня в «Урядовом курьере».

«Необходимо определить оптимальный баланс газа и цены на 2009 и последующие годы. Я прошу правительство продлить переговоры с российскими партнерами, чтобы не позже июля этого года достичь четких и прозрачных договоренностей», – указано в послании.

При этом Президент отмечает, что «самой актуальной темой является ситуация на газовом рынке. Наши приоритеты — минимальная и прогнозируемая цена на импортный газ, прозрачные и прямые отношения с международными партнерами и эффективная прибыльная работа НАК «Нафтогаз Украины».

Вместе с тем, В.ЮЩЕНКО отмечает обязательность выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 июня 2007 года, согласно которому стратегические объекты топливно-энергетического комплекса должны оставаться в государственной собственности.

Также, среди других неотложных заданий, Президент называет утверждение пакета актов в сфере энергоэффективности, осуществление политики диверсификации энергоресурсов и интеграции объединенной энергетической системы Украины к соответствующей европейской зоне.

Справка УНИАН. В 2008 году Украина покупает газ по цене 179,5 долл. за тыс. кубометров.