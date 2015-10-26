Главарь "ЛНР" Плотницкий: Украинской стороне нечего делать на наших будущих выборах

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на одном из сайтов боевиков.

"Мы видим, что Украина не умеет или не хочет следовать стандартам ОБСЕ на собственной территории. Поэтому нечего им делать и на наших будущих выборах. Мы проведем их сами по стандартам ОБСЕ и при наблюдении БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека)", — говорится в заявлении Плотницкого.

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Как сообщал УНИАН, по информации "Информационного сопротивления", российские "кураторы" отдали приказ главарям террористической организации "Луганская народная республика" проводить подготовку к местным выборам 21 февраля 2016 года.

В то же время, по мнению авторов статьи "Минская ловушка, в которую попала Украина", ранее опубликованной УНИАН, в феврале 2015 года Минские соглашения "утверждались в спешке и не очень обдуманно".

В результате некоторые уступки представителей Украины в контактной группе и, затем, обещания президента Украины Петра Порошенко участникам "нормандских» и "парижских" встреч выполнять Минские договоренности, "стали ошибками", которые, по мнению экспертов, страна еще будет "расхлебывать" не один день.

Важный нюанс Минских соглашений в том, что, зафиксированная последовательность действий по реализации Минских соглашений предполагает, в первую очередь, проведение выборов на территориях "ДНР" и "ЛНР", и лишь после этого начнется процесс восстановления Украиной контроля над государственной границей с Россией, отмечают авторы.

"Более того, согласно документу, претендовать на полное восстановление контроля над границей Украина может только после внесения изменений в Конституцию, при чем, изменения эти нужно проводить по согласованию с представителями «отдельных районов» Донецкой и Луганской областей – тех районов, которые официальный Киев сейчас называет то "временно оккупированными", то "неподконтрольными", - говорится в статье.