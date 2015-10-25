В Киевской области за подкуп избирателей задержали 4 человек

Об этом УНИАН сообщили в гражданской сети ОПОРА.

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Отмечается, что милиция отказалась называть фамилию кандидата, в пользу которого осуществлялся подкуп, однако в пресс-службе МВД в Киевской области сообщили, что эти люди имели при себе 8 тыс. грн и списки избирателей, которым они уже выдали деньги, а которым - собирались.

По данному факту ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, по состоянию на 15:00 в милицию поступило 54 сообщения о подкупе избирателей в день голосования.