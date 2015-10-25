В Киевской области за подкуп избирателей задержали 4 человек
18:01, 25 октября 2015Общество
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Киев. 25 октября. УНИАН. В Вишневом под Киевом милиция задержала 4 человек за попытку подкупа избирателей с целью склонить к голосованию за определенного кандидата на должность городского головы.
Подкуп избирателей / 112.ua
Об этом УНИАН сообщили в гражданской сети ОПОРА.
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Отмечается, что милиция отказалась называть фамилию кандидата, в пользу которого осуществлялся подкуп, однако в пресс-службе МВД в Киевской области сообщили, что эти люди имели при себе 8 тыс. грн и списки избирателей, которым они уже выдали деньги, а которым - собирались.
По данному факту ведется следствие.
Как сообщал УНИАН, по данным МВД, по состоянию на 15:00 в милицию поступило 54 сообщения о подкупе избирателей в день голосования.
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