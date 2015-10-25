В МВД сообщили о более чем полусотне случаев подкупа избирателей

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, информирует пресс-служба МВД.

В частности, по его данным, в столице зафиксировано 15 сообщений о подкупе избирателей, в Полтавской области – 9, в +Закарпатье – 8, в Одесской – 6, в Черниговской области – 4, в Донецкой, Киевской и Черкасской областях – по 2 таких случая.

В Единый учет внесено 5 сообщений о повреждении избирателями бюллетеней для голосования (Днепропетровская – 2, Одесская, Черкасская области и г. Киев – по 1). Кроме того, зафиксировано 2 сообщения о минировании избирательных участков в Хмельницкой и Луганской областях, а также 2 сообщения о смерти на избирательных участках (в Киевской и в Ривненской областях).

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"По состоянию на 15.00 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по 5 фактам нарушений избирательного законодательства", – отметил Яровой.

Четыре сообщения квалифицированы следователями как незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосование избирателем, участником референдума более одного раза (ст. 158-1 УК Украины).

Еще одно нарушение квалифицировано правоохранителями по ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины.