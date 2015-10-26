"Батькивщина" предложит коалиции создать ВСК по расследованию срыва выборов в Мариуполе - Кужель

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила народный депутат от "Батькивщины" Александра Кужель.

"Скорее всего, мы предложим коалиции все же расследование этого (срыва выборов в Мариуполе) следственной комиссией для того, чтобы понять, где была ошибка. Мы просто должны дать такой сигнал обществу, что никогда в жизни ни одна руководящая должность не использует такую возможность, чтобы сорвать выборы по требованию того или иного олигарха или кого-то еще, такого просто не может быть, мы должны говорить, что закон один", - заявила Кужель.

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Как известно, совет коалиции соберется 26 октября в 14:00 для обсуждения ситуации, которая случилась в Мариуполе.

Ранее УНИАН сообщал, что председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский обвиняет в ситуации вокруг выборов в Мариуполе Центральную избирательную комиссию «в игре на стороне одной из сторон».