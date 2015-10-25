В сети появилась интерактивная карта нарушений на выборах в Днепропетровске

Многочисленные наблюдатели будут фиксировать нарушения хода избирательного процесса в день голосования и процесса подсчета голосов комиссиями, отмечая все проблемные участки в интерактивном режиме на карте с помощью специального сервиса «Карта нарушений».

Ознакомиться с картой может любой, имеющий доступ к сети Интернет.