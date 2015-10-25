На Черкасщине КИУ фиксирует бюллетени с ошибками и нехватку кабинок для голосования и урн
14:44, 25 октября 2015Политика
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В Черкасской области наблюдатели КИУ фиксируют бюллетени с ошибками, а также нехватку кабинок для голосования и урн.
REUTERS
Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной организации Комитета избирателей Украины, в городе Жашков на одном из участков в бюллетенях с кандидатами в районный совет допущена ошибка. Вместо «районного» написано «городской».
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В селе Райгород Каменского района в избирательном бюллетене кандидат в райсовет от ВО «Свобода» значится как выдвиженец Социалистической партии Украины.
Кроме этого, по сообщению наблюдателей, на многих участках области недостаточное количество кабинок для голосования и урн.
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