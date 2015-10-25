Выборы в Мариуполе хотят перенести на 15 ноября
Фракция «Блок Петра Порошенко «Солидарность» в Верховной Раде будет инициировать изменения в законодательство, которые позволят провести голосование в Мариуполе одновременно со вторым туром выборов городских голов 15 ноября, или в другие сжатые сроки.
Об этом говорится в заявлении политической партии "БПП "Солидарность".
«Бюллетени печатали на предприятии, де-факто принадлежащем компании СКМ, владельцем которой является Ринат Ахметов, что и вызвало недоверие со стороны других политических сил, которые принимали участие в избирательном процессе», - отметили в БПП.
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«Именно представители «Оппозиционного блока» проигнорировали инициативу партии «БПП «Солидарность» изготовить под должным контролем новые бюллетени и обеспечить проведение выборов», - сказано в заявлении.
Как сообщал УНИАН, Мариупольская ТИК отказалась принимать избирательные бюллетени, напечатанные в типографии газеты «Приазовский рабочий». Такое решение было принято из-за выявленных разорванных бюллетеней, а также ошибки в них.
В связи с этим Мариупольский теризбирком обратился в ЦИК с требованием перенести дату выборов.