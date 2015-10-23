Политически Ахметов на ситуацию в Мариуполе не влияет, но контролирует город экономически - Жебривский

Об этом рассказал председатель Донецкой ОГА и военно-гражданской администрации Павел Жебривский в ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1, передает ТСН.

"На самом деле проблема с печатью бюллетеней в типографии Рината Ахметова. Есть вопросы с размещением четырех территориальных избирательных комиссий в помещениях Рината Ахметова. И об этом я сообщал и господина Охендовского. Он говорил, что не может вмешиваться в печать бюллетеней. Но вчера ЦИК принял решение, что печать, которую провели, является законным, и обязал ТИК принять эти бюллетени", - рассказал Жебривский.

Несмотря на решение ЦИК в территориальной комиссии сопротивляются и бюллетени не принимают. Поэтому председатель ОГА говорит, что из-за таких действий избирательной комиссии проведение выборов может быть под угрозой, если бюллетени не попадут вовремя на избирательные участки.

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Жебривский уверяет, что политически олигарх Ринат Ахметов на ситуацию в прифронтовом городе не влияет, однако его деятельность в Мариуполе ощутима.

"Каким образом он (Ринат Ахметов – Ред.) контролирует? Экономически – да", - сказал глава области.

В общем, говорит Жебривский, у него много вопросов к деятельности территориальной избирательной комиссии – именно их действия председатель ОГА называет основной проблемой в подготовке к выборам. Кроме того, говорит руководитель Донецкой области, важнейшим вопросом остается безопасность в регионе.

Хотя раньше Жебривский говорил об отмене выборов из-за неспокойной обстановки в городе и возможных диверсий, однако поскольку ситуация стабилизировалась, нет никаких оснований отменять процесс волеизъявления.