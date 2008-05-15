В КВУ назвали самую заинтересованную в срыве киевских выборов сторону

В срыве выборов Киевского городского председателя и Киевсовета заинтересован в первую очередь БЮТ, заявил сегодня на пресс-конференции председатель Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его убеждению, срыв выборов в столице нанесет серьезный удар по международной репутации Украины. «Мотив сорвать выборы, конечно, есть у БЮТ. Ведь именно БЮТ, инициировав эти выборы, провел не самую удачную кампанию. БЮТ сейчас не может проигрывать, в стране в повестке дня всеукраинские выборы», - заметил И.ПОПОВ.

По его словам, проигрыш в столице отнимет у БЮТ от 5% до 15% во время всеукраинской избирательной кампании, а эта политическая сила не может такого допустить.

Из этого, по мнению председателя КИУ, логически вытекает сценарий срыва выборов и организация новых: «На новые выборы они попытаются не допустить кандидата ЧЕРНОВЕЦКОГО и отстранить его от власти на то время».

Сорвать выборы, по мнению экспертов КИУ, возможно через членов участковых комиссий. «БЮТ имеет большинство своих представителей в комиссиях, также имеет больше всего представителей своих технических кандидатов. Если в день выборов представители участковых избирательных комиссий не выйдут на работу и не будет кворума, выборы не состоятся. Если они разойдутся ночью во время подсчета голосов, выборы тоже срываются», - отметил И.ПОПОВ.