У Ющенко напомнили Тимошенко, сколько у нее подчиненных силовиков

В Секретариате Президента советуют менять законы, если некоторым политическим силам не нравится система подчинения правоохранительных органов.

В частности, на брифинге для прессы заместитель главы СП Игорь ПУКШИН отрицал, что сегодня весь состав силовых структур подчинен Президенту, о чем неоднократно заявлял один из руководителей БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Он напомнил, что сегодня министр внутренних дел и министр обороны подчинены премьер-министру, а генеральная прокуратура вообще является отдельным институтом. Поэтому заявления А.ТУРЧИНОВА он расценивает как заявления политика, который сегодня идет на выборы и пытается набрать голоса. И.ПУКШИН отметил, что он читал проект Конституции, который разработал БЮТ, и там вообще предлагается подчинить все силовые структуры под правительство.

Он отметил, что сегодня в юридической практике существует три теории: природоведческого права, нормативного права и большевистского права – права политической целесообразности. И.ПУКШИН выразил сожаление, что сегодня многие политики руководствуются именно большевистским правом. «Нравится указ Президента, мы его выполняем, если нет - не выполняем… Если не нравится закон, пусть собираются под куполом парламента и меняют нормы закона», - сказал И.ПУКШИН.

Он также отрицает, что СП оказывает давление на судей. И.ПУКШИН отметил, что он всегда высказывался за необходимость внесения изменений в закон «О статусе судей» в части процедуры назначения судей и привлечения их к ответственности, но он никогда не выступал и является категорическим противником преследования судей по политическим мотивам.