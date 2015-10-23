Меркель: ЗСТ с Украиной скоро вступает в силу, но взаимопонимание с Путиным еще не найдено

Канцлер Германии Ангела Меркель подтверждает, что Соглашение об ассоциации в части создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом вступает в силу с 1 января 2016 года, но с президентом РФ Владимиром Путиным взаимопонимание еще не найдено.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком в Берлине.

"Соглашение об ассоциации вступает в силу, и относительно этого сомнений вообще нет, и время, которое у нас осталось, мы используем. Мы еще в Париже в "нормандском формате" об этом говорили также с российским президентом. К сожалению, у нас пока нет результатов. Я уверена, что при хорошей и доброй воле можно сделать результаты", - подчеркнула Меркель.