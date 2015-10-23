В Полтаве из-за ошибки перепечатают 237 тысяч бюллетеней

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь гражданской сети "Опора" Дарья Черкашина.

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По ее словам, 22 октября общественные наблюдатели увидели на стенде официальных материалов Полтавской избирательной комиссии образец избирательного бюллетеня с напечатанной ошибкой: вместо "Полтавская городская организация политической партии "Совисть Украины" в бюллетене указано "Полтавская областная организация политической партии "Совисть Украины".

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По словам Черкашиной, в комиссии сказали, что уже заметили ошибку, поблагодарили за сигналы и делают все возможное, чтобы успеть перепечатать бюллетени ко дню голосования.

Пресс-секретарь "Опоры" также сообщила, что, по информации комиссии, бюллетени сейчас печатают круглосуточно.

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Согласно данным государственного реестра избирателей, Полтавская городская избирательная комиссия передала в три районных избирательных комиссии (Ленинского, Киевского и Октябрьского районов Полтавы) - 237 003 избирательных бюллетеня.