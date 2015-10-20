ГПУ: представители ФСБ РФ были в Украине во время Майдана, но их причастность к расстрелам не установлена

Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.

"Еще в апреле 2014 года следователям Генеральной прокуратуры поступила информация о том, что в период Майдана в Украине не в первый раз приезжали представители ФСБ. Это было в середине декабря (2013 года) - приехали 27 человек. В 20-х числах января приезжали 7 человек и 20 февраля приехали 7 человек, в том числе представитель администрации российского президента Владислав Сурков", - сказал Горбатюк.

Читайте такжеГПУ вызовет Наливайченко для объяснения заявлений о "российском следе" в расстрелах на Майдане

По его словам, "эти обстоятельства были тщательно исследованы следователями, и по результатам расследования установлено, что эти делегации (и первая, и вторая) приезжали с ознакомительной целью: как проходит акция, как организуется, кто финансирует. Именно эти вопросы их интересовали. Других данных, что эти лица каким-то образом совершали преступления на Майдане, получено не было", - заявил Сергей Горбатюк.

На вопрос, имеют ли право и будут ли нести какую-то ответственность работники спецслужбы иностранного государства, если они приезжали в Украину, Горбатюк ответил: "Пребывание на территории Украины не имеет состава преступления, потому что они по официальным документам прибыли и по официальным документам выбыли. Однако относительно передачи им информации работниками СБУ открыто уголовное производство и оно расследуется Главной военной прокуратурой".

В то же время, Сергей Горбатюк отметил, что сейчас нет информации о возможном приезде в Украину в период Революции достоинства представителей каких-либо других спецслужб.

По словам Сергея Горбатюка, в подтверждение отсутствия в настоящее время доказательств причастности российской стороны к расстрелам на Майдане говорит и тот факт, что последняя российская делегация, в составе которой в том числе был Сурков, прибыла в Украину 20 февраля в 19.15 в количестве семи человек. "То есть, прибытие произошло после всех событий на Майдане. Как известно, последнее убийство произошло в 16.15", - отметил Сергей Горбатюк.

По его словам, эта делегация была размещена в комплексе специальных объектов СБУ. Вместе с тем, в настоящее время не предоставлено подтверждений информации, что на этих объектах какие-то сотрудники украинской спецслужбы обнаружили чемоданы, в которых транспортируются снайперские винтовки Beretta.