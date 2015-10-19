Добкин будет судиться за право баллотироваться в облсовет - BBC

22:49, 19 октября 2015
Политика
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Депутат парламента из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил, что намерен через суд добиться регистрации всех исключенных кандидатов от его политсилы на выборах в харьковский областной совет.

УНІАН

Об этом сообщает BBC Украина.

"Сейчас мы подаем соответствующее заявление в Киевский апелляционный суд. В ней требуем от суда восстановить наши нарушенные права и включить в избирательный список исключенных кандидатов, в том числе меня", - заявил господин Добкин.

"Отказ в моей регистрации кандидатом лежит не в юридической, а в политической плоскости", - добавил он.

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Ранее в ЦИК пояснили, что Михаила Добкина не зарегистрировали из-за нехватки данных в автобиографии.

"В автобиографии Добкина не было указано сведений о его общественной работе (на посту. - Ред.) председателя харьковской областной организации Партии регионов", - отметил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский.

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